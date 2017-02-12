Самые вкусные блины выбирали на гастрономическом фестивале в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня в Ужгороде в Боздошском парке финишировал VIII гастрономический фестиваль "Ужгородская палачинта" (блин - ред.), передает корреспондент УНН.
По итогам двух дней фестиваля были выбраны самые вкусные блины, авторами которых оказались волонтеры Движения поддержки закарпатских военных. Победителям торжественно вручили "Золотую палачинтовку" (сковородка - ред.).
Восьмой год подряд закарпатские кулинары, производители молочной, мясной продукции, виноделы и пчеловоды, мастера хендмейду, инициативная община Ужгорода и волонтеры собирают тысячи туристов накануне Масленицы на фестиваль. Традиционно на "Ужгородской палачинта" можно полакомиться блинами с разнообразными начинками, блюдами закарпатской кухни, выпить погар вина и приобрести запас молочной и мясной продукции.
В этом году в рамках кулинарного конкурса на самые вкусные блины победила локация "Медвежий остров" закарпатских волонтеров, которые предложили своим гостям блины с более 15-ю начинками. Поэтому гурманы могли попробовать палачинты с мясом, печенью, ветчиной, жульеном, грибами, капустой, красной икрой, сыром, кокосовым кремом, яблоками, киви, бананами, морковью с творогом и др.
Колорита фестивалю добавили тематические фотозоны с чучелом "зимней мары", конкурсы, развлечения для детей и взрослых, концертные номера. Порадовала в этом году и ужгородская погода - дождь со снегом сменило почти весеннее солнце и температура более чем +10.
Уже через неделю центральная площадь Ужгорода будет принимать трехдневный фестиваль "Медовуха Фест" с ярмаркой, презентацией продуктов пчеловодства, тематическими лекциями и концертной программой.
Как ранее сообщал УНН, стейки, бограч, гуляш - на Закарпатье в мастерстве соревновались украинские и венгерские мясники .