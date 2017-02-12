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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самые вкусные блины выбирали на гастрономическом фестивале в Ужгороде

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня в Ужгороде в Боздошском парке финишировал VIII гастрономический фестиваль "Ужгородская палачинта" (блин - ред.), передает корреспондент УНН.

Самые вкусные блины выбирали на гастрономическом фестивале в Ужгороде

По итогам двух дней фестиваля были выбраны самые вкусные блины, авторами которых оказались волонтеры Движения поддержки закарпатских военных. Победителям торжественно вручили "Золотую палачинтовку" (сковородка - ред.).

Восьмой год подряд закарпатские кулинары, производители молочной, мясной продукции, виноделы и пчеловоды, мастера хендмейду, инициативная община Ужгорода и волонтеры собирают тысячи туристов накануне Масленицы на фестиваль. Традиционно на "Ужгородской палачинта" можно полакомиться блинами с разнообразными начинками, блюдами закарпатской кухни, выпить погар вина и приобрести запас молочной и мясной продукции.

В этом году в рамках кулинарного конкурса на самые вкусные блины победила локация "Медвежий остров" закарпатских волонтеров, которые предложили своим гостям блины с более 15-ю начинками. Поэтому гурманы могли попробовать палачинты с мясом, печенью, ветчиной, жульеном, грибами, капустой, красной икрой, сыром, кокосовым кремом, яблоками, киви, бананами, морковью с творогом и др.

Колорита фестивалю добавили тематические фотозоны с чучелом "зимней мары", конкурсы, развлечения для детей и взрослых, концертные номера. Порадовала в этом году и ужгородская погода - дождь со снегом сменило почти весеннее солнце и температура более чем +10.

Уже через неделю центральная площадь Ужгорода будет принимать трехдневный фестиваль "Медовуха Фест" с ярмаркой, презентацией продуктов пчеловодства, тематическими лекциями и концертной программой.

Как ранее сообщал УНН, стейки, бограч, гуляш - на Закарпатье в мастерстве соревновались украинские и венгерские мясники .

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