Найрезультативніший у матчі: українець приніс "Бетісу" перемогу в грі чемпіонату Іспанії

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Натуралізований захисник збірної України Джером Рендл зіграв ключову роль у принциповій перемозі “Бетіса” над конкурентом у турнірній таблиці в боротьбі за збереження місця в еліті іспанського чемпіонату.

Вийшовши з лави для запасних Рендл вдало реалізував два кидки із середньої дистанції та один із-за триочкової лінії, віддавши кілька ассистів. Після великої перерви Рендл ще більше почав приносити очок своєму колективу, який виграв двобій з результатом — 96:82.

Рендл за 24:33 хвилини набрав 27 очок (7/9 з гри, 7/7 штрафні), ставши найкращим бомбардиром у матчі. До цього він додав звання найефективнішого гравця матчу (31) і здійснив 3 ассисти.

Примітно, що у чемпіона НБА-2011 Хосе Хуана Бареа 10 очок і 4 ассисти у складі “Естудіантеса”.

У таблиці чемпіонату “Бетіс” піднявся на 16-те місце (9 виграшів при 21 поразці) та обігнав “Естудіантес” (9:22).

Нагадаємо

Рендл став найрезультативнішим у майці збірної України в рамках кваліфікації на Євробаскет у грі зі Словенією.