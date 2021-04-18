Самый результативный в матче: украинец принес "Бетис" победу в игре чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В чемпионате Испании по баскетболу состоялся поединок в котором "Эстудиантес" принимал "Реал Бетис", передает корреспондент УНН.
Детали
Натурализованный защитник сборной Украины Джером Рэндл сыграл ключевую роль в принципиальной победе "Бетиса" над конкурентом в турнирной таблице в борьбе за сохранение места в элите испанского чемпионата.
Выйдя со скамейки запасных Рэндл удачно реализовал два броска со средней дистанции и один из-за трехочковой линии, отдав несколько ассистов. После большого перерыва Рэндл еще больше начал приносить очков своему коллективу, который выиграл поединок с результатом - 96:82.
Рэндл за 24:33 минуты набрал 27 очков (7/9 с игры, 7/7 штрафные), став лучшим бомбардиром в матче. К этому он добавил звание самого эффективного игрока матча (31) и совершил 3 ассиста.
Примечательно, что у чемпиона НБА-2011 Хосе Хуана Бареа 10 очков и 4 ассиста в составе "Эстудиантес".
В таблице чемпионата "Бетис" поднялся на 16-е место (9 выигрышей при 21 поражении) и обогнал "Эстудиантес" (9:22).
Напомним
Рэндл стал самым результативным в майке сборной Украины в рамках квалификации на Евробаскет в игре со Словенией.