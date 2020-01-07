Наймолодший в історії переможець "Формули-1" продовжив контракт із "Ред Буллом"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Пілот Макс Ферстаппен продовжив контракт зі стайнею “Формули-1” — “Ред Булл”, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди “Формули-1”.
Чинна угода нідерландця закінчувалася наприкінці 2020 року, а тепер Ферстаппен буде виступати за “Ред Булл” до кінця сезону 2023 року. Саме до такої дати підписаний новий контракт.
“Дуже радий, що моя співпраця з командою триватиме. У “Red Bull” повірили в мене і дали мені можливість почати свій шлях в “Формулі-1”, — заявив Ферстаппен.
Варто зазначити, що минулий сезон Ферстаппен завершив на третьому місці в чемпіонаті пілотів.