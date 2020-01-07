Самый молодой в истории победитель "Формулы-1" продлил контракт с "Ред Булл"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Пилот Макс Ферстаппен продлил контракт с конюшней “Формулы-1” — “Ред Булл”, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды “Формулы-1”.
Действующее соглашение нидерландца заканчивалось в конце 2020 года, а теперь Ферстаппен будет выступать за “Ред Булл” до конца сезона 2023 года. Именно до такой даты подписан новый контракт.
“Очень рад, что мое сотрудничество с командой будет продолжаться. В “Red Bull” поверили в меня и дали мне возможность начать свой путь в “Формуле-1”, — заявил Ферстаппен.
Стоит отметить, что прошлый сезон Ферстаппен завершил на третьем месте в чемпионате пилотов.