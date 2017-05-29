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Найменшій учасниці 25-го "Пробігу під каштанами" - два місяці

Київ • УНН

 • 20590 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Вчора в День Києва відбувся 25-й ювілейний спортивно-благодійний “Пробіг під каштанами”. Цього року понад 10 тисяч киян та гостей столиці взяли участь в події, а найменшій учасниці виповнилося всього два місяці і два дні, передає УНН.

Найменшій учасниці 25-го "Пробігу під каштанами" - два місяці

Так, найменшим учасником 25-го “Пробігу під каштанами” стала Чумраєва Анастасія, якій виповнилося — 2 місяці та 2 дні, вона подолала дистанцію на руках мами Олени.

Першими на старт “Пробігу під каштанами” традиційно вже вийшли найменші спортсмени. Діти віком від 6 до 14 місяців, які ще не вміють самостійно ходити, подолали 10-метрову дистанцію “Пробігу в ходунках”, щоб показати, що бути соціально відповідальним і допомагати іншим можна вже з перших місяців життя.

О 10:15 відбувся забіг серед спортсменів. Одразу після старту спортсменів, стартував “Забіг мужніх”. Учасники подолали 300—метрову дистанцію по бруківці. О 11:00 стартував основний та наймасовіший забіг благодійників 25-го “Пробігу під каштанами”. В результаті більше 10 тисяч учасників подолали дистанцію 4900 метрів.

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