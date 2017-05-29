Самой маленькой участнице 25-го "Пробега под каштанами" - два месяца

Так, маленьким участником 25-го "Пробега под каштанами" стала Чумраева Анастасия, которой исполнилось - 2 месяца и 2 дня, она преодолела дистанцию ​​на руках мамы Елены.

Первыми на старт "Пробега под каштанами" традиционно уже вышли самые маленькие спортсмены. Дети в возрасте от 6 до 14 месяцев, которые еще не умеют самостоятельно ходить, преодолели 10-метровую дистанцию ​​"Пробега в ходунках", чтобы показать, что быть социально ответственным и помогать другим можно уже с первых месяцев жизни.

В 10:15 состоялся забег среди спортсменов. Сразу после старта спортсменов, стартовал "Забег мужественных". Участники преодолели 300-метровую дистанцию ​​по мостовой. В 11:00 стартовал основной и самый массовый забег благотворителей 25-го "Пробега под каштанами". В результате более 10 000 участников преодолели дистанцию ​​4900 метров.