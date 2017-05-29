Самой маленькой участнице 25-го "Пробега под каштанами" - два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Вчера в День Киева состоялся 25-й юбилейный спортивно-благотворительный «Пробег под каштанами». В этом году более 10 000 киевлян и гостей столицы приняли участие в событии, а самой маленькой участнице исполнилось всего два месяца и два дня, передает УНН.
Так, маленьким участником 25-го "Пробега под каштанами" стала Чумраева Анастасия, которой исполнилось - 2 месяца и 2 дня, она преодолела дистанцию на руках мамы Елены.
Первыми на старт "Пробега под каштанами" традиционно уже вышли самые маленькие спортсмены. Дети в возрасте от 6 до 14 месяцев, которые еще не умеют самостоятельно ходить, преодолели 10-метровую дистанцию "Пробега в ходунках", чтобы показать, что быть социально ответственным и помогать другим можно уже с первых месяцев жизни.
В 10:15 состоялся забег среди спортсменов. Сразу после старта спортсменов, стартовал "Забег мужественных". Участники преодолели 300-метровую дистанцию по мостовой. В 11:00 стартовал основной и самый массовый забег благотворителей 25-го "Пробега под каштанами". В результате более 10 000 участников преодолели дистанцию 4900 метров.