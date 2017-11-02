Найманців "Вагнера" вербують у виправних колоніях - СБУ

"Ще одним місцем... за нашими даними, де відбувається вербування найманців "Вагнера" - це колонії, де відбувають покарання. Підбираються люди, які мають військову підготовку з кримінальним минулим", - сказав І.Гуськов.

Він підкреслив, що мова йде про засуджених за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

За його словами, аналітики СБУ ідентифікували 150 членів угрупування "Вагнера", при цьому, за їхніми даними, значна частина найманців не володіє російською мовою.

"Воювали на Донбасі, воюють в Сирії професіонали. Набір йде за відповідними спеціальностями, артилеристи, танкісти...", - сказав І.Гуськов.

Нагадаємо, в СБУ є відео, яке доводить, що Луганський аеропорт захопила група "Вагнера".

Як повідомляв УНН, серед найманців ПВК (приватна військова кампанія - ред.) "Вагнера" СБУ встановило близько 40 громадян України.