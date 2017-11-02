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Найманців "Вагнера" вербують у виправних колоніях - СБУ

Найманців "Вагнера" вербують у виправних колоніях - СБУ

Київ • УНН

 • 9033 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Найманці угруповання "Вагнера", які воюють на боці терористів на Донбасі, вербуються в російських виправних колоніях. Про це на брифінгу заявив керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов, передає кореспондент УНН.

"Ще одним місцем... за нашими даними, де відбувається вербування найманців "Вагнера" - це колонії, де відбувають покарання. Підбираються люди, які мають військову підготовку з кримінальним минулим", - сказав І.Гуськов.

Він підкреслив, що мова йде про засуджених за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

За його словами, аналітики СБУ ідентифікували 150 членів угрупування "Вагнера", при цьому, за їхніми даними, значна частина найманців не володіє російською мовою.

"Воювали на Донбасі, воюють в Сирії професіонали. Набір йде за відповідними спеціальностями, артилеристи, танкісти...", - сказав І.Гуськов.

Нагадаємо, в СБУ є відео, яке доводить, що Луганський аеропорт захопила група "Вагнера".

Як повідомляв УНН, серед найманців ПВК (приватна військова кампанія - ред.) "Вагнера" СБУ встановило близько 40 громадян України.

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