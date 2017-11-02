Наемников "Вагнера" вербуют в исправительных колониях - СБУ

"Еще одним местом... по нашим данным, где происходит вербовка наемников "Вагнера" – это колонии, где отбывают наказание. Подбираются люди, которые имеют военную подготовку с криминальным прошлым", - сказал И.Гуськов.

Он подчеркнул, что речь идет о осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

По его словам, аналитики СБУ идентифицировали 150 членов группировки "Вагнера", при этом, по их данным, значительная часть наемников не владеет русским языком.

"Воевали на Донбассе, воюют в Сирии профессионалы. Набор идет по соответствующим специальностям, артиллеристы, танкисты…", - сказал И.Гуськов.

Напомним, в СБУ есть видео доказывающее, что Луганский аэропорт захватила группа "Вагнера".

Как сообщал УНН, среди наемников ЧВК (частная военная кампания - ред.) "Вагнера" ​​СБУ установило порядка 40 граждан Украины.