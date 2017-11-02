Наемников "Вагнера" вербуют в исправительных колониях - СБУ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50353 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117334 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103498 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106264 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105223 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94432 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104222 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102176 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143277 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Наемников "Вагнера" вербуют в исправительных колониях - СБУ

Наемников "Вагнера" вербуют в исправительных колониях - СБУ

Киев  •  УНН

 • 9023 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Наемники группировки "Вагнера", которые воюют на стороне террористов на Донбассе, вербуются в российских исправительных колониях. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, передает корреспондент УНН.

"Еще одним местом... по нашим данным, где происходит вербовка наемников "Вагнера" – это колонии, где отбывают наказание. Подбираются люди, которые имеют военную подготовку с криминальным прошлым", - сказал И.Гуськов.

Он подчеркнул, что речь идет о осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

По его словам, аналитики СБУ идентифицировали 150 членов группировки "Вагнера", при этом, по их данным, значительная часть наемников не владеет русским языком.

"Воевали на Донбассе, воюют в Сирии профессионалы. Набор идет по соответствующим специальностям, артиллеристы, танкисты…", - сказал И.Гуськов.

Напомним, в СБУ есть видео доказывающее, что Луганский аэропорт захватила группа "Вагнера".

Как сообщал УНН, среди наемников ЧВК (частная военная кампания - ред.) "Вагнера" ​​СБУ установило порядка 40 граждан Украины.

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