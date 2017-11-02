Наемников "Вагнера" вербуют в исправительных колониях - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Наемники группировки "Вагнера", которые воюют на стороне террористов на Донбассе, вербуются в российских исправительных колониях. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, передает корреспондент УНН.
"Еще одним местом... по нашим данным, где происходит вербовка наемников "Вагнера" – это колонии, где отбывают наказание. Подбираются люди, которые имеют военную подготовку с криминальным прошлым", - сказал И.Гуськов.
Он подчеркнул, что речь идет о осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
По его словам, аналитики СБУ идентифицировали 150 членов группировки "Вагнера", при этом, по их данным, значительная часть наемников не владеет русским языком.
"Воевали на Донбассе, воюют в Сирии профессионалы. Набор идет по соответствующим специальностям, артиллеристы, танкисты…", - сказал И.Гуськов.
Напомним, в СБУ есть видео доказывающее, что Луганский аэропорт захватила группа "Вагнера".
Как сообщал УНН, среди наемников ЧВК (частная военная кампания - ред.) "Вагнера" СБУ установило порядка 40 граждан Украины.