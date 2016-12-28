Найкумедніші знімки тварин 2016 року обрали в The Guardian

До підбірки світлин увійшла фотографія американского фотографа Ангели Больке, переможниці конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards 2016. Її знімок, на якому зображена лисиця, яка застрягла головою в снігу, був визнаний кращим з кращих.

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Також на фотографіях зображені жирафи які цілуються, величезний ведмідь, який зливається з фігурою людини, слон, котрий намагається схопити газету та голова маленького щура, яка застрягла в невеличкому отворі сміттєвого бака.