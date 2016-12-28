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Самые смешные снимки животных 2016 года выбрали в The Guardian

Самые смешные снимки животных 2016 года выбрали в The Guardian

Киев • УНН

 • 44225 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Британская газета The Guardian определила подборку самых забавных и необычных фотографий живой природы за 2016, передает УНН со ссылкой на сайт издания.

В подборку фотографий вошла фотография американского фотографа Ангелы Болько, победительницы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2016. Ее снимок, на котором изображена лиса, которая застряла головой в снегу, был признан лучшим из лучших.

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Также на фотографиях изображены жирафы которые целуются, огромный медведь, который сливается с фигурой человека, слон, который пытается схватить газету и голова маленькой крысы, которая застряла в небольшом отверстии мусорного бака.

Украинские Национальные Новости

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