Найкращий бомбардир в історії АПЛ розхвалив Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Легендарний футболіст “Ньюкаслу” та збірної Англії Алан Ширер заявив, що українець Андрій Ярмоленко буде нести велику загрозу для захисників Англійської Прем’єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
“Один з тих футболістів, за якими я буду стежити — Ярмоленко, який за 20 мільйонів фунтів перейшов в „Вест Хем“ з „Борусії“. Подивіться на його гру за збірну України, за „Динамо“, він забиває практично в кожній другій грі”, — заявив 48-річний екс-нападник.
Також Ширер перерахував якості, які дозволять українцю нести велику загрозу оборонним редутам англійських клубів.
“Ярмоленко швидкий, цілеспрямований, має відмінне гольове чуття. З ним і Арнаутовичем „Вест Хем“ матиме відмінну атаку, дуже небезпечну для суперників. Обидва дуже швидкі, технічні, захисники не люблять грати проти таких футболістів. Можуть взяти м’яч під свій контроль, увірватися в штрафну і зробити все для того, щоб забити гол. Ярмоленко провів відмінний передсезонний проміжок і готовий створювати проблеми для суперників”, — додав Ширер.
Нагадаємо, що в перших двох турах АПЛ Ярмоленко виходив на поле за “Вест Хем” лише з лави запасних.