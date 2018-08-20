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Лучший бомбардир в истории АПЛ расхвалил Ярмоленко

Киев • УНН

 • 10273 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Легендарный футболист “Ньюкасла” и сборной Англии Алан Ширер заявил, что украинец Андрей Ярмоленко будет нести большую угрозу для защитников Английской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.

Лучший бомбардир в истории АПЛ расхвалил Ярмоленко

“Один из футболистов, по которым я буду следить — Ярмоленко, который по 20 миллионов фунтов перешел в „Вест Хэм“ с „Боруссии“. Посмотрите на его игру за сборную Украины, за „Динамо“, он забивает практически в каждой второй игре”, — заявил 48-летний экс-нападающий.

Также Ширер перечислил качества, которые позволят украинцу нести большую угрозу оборонительным редутам английских клубов.

“Ярмоленко быстрый, целеустремленный, имеет отличное голевое чутье. С ним и Арнаутовичем „Вест Хэм“ будет иметь отличную атаку, очень опасную для соперников. Оба очень быстрые, техничные, защитники не любят играть против таких футболистов. Могут принять мяч под свой контроль, ворваться в штрафную и сделать все для того, чтобы забить гол. Ярмоленко провел отличный предсезонный промежуток и готов создавать проблемы для соперников”, — добавил Ширер.

Напомним, что в первых двух турах АПЛ Ярмоленко выходил на поле за “Вест Хэм” лишь со скамейки запасных.

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