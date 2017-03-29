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Найкращих театральних діячів столиці відзначили премією "Київська пектораль"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У понеділок, 27 березня, в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулась ХХV урочиста церемонія вручення театральної премії “Київська пектораль”. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Номінанти та лауреати в основних 14-ти номінаціях премії визначаються на підставі висновків експертів, яких запрошує Оргкомітет за пропозиціями театрів. Починаючи з 2016 року до конкурсного перегляду вистав надають пропозиції лише професійні театри державної і комунальної форми власності. За поданням цих театрів експертами було переглянуто 49 вистав.

Лауреати театральної премії “Київська пектораль” за підсумками 2016 року:

Номінація “За кращу драматичну виставу” — О. Островський “Без вини винні”, режисер Віктор Гирич (Київський академічний театр юного глядача на Липках).

Номінація “За кращу музичну виставу” — І. Кальман “Графиня Маріца”, режисер Богдан Струтинський (Київський національний академічний театр оперети).

Номінація “За кращу дитячу виставу” — “Містер Р-р-р”, режисер Михайло Яремчук (Експериментальна майстерня “Театр маріонеток”).

Номінація “За кращу камерну виставу (виставу малої сцени) — Н. Симчич “Ми, Майдан”, режисер Ірина Кліщевська (Київський академічний театр “Колесо”).

Номінація “За кращу режисерську роботу” — С. Жирков, вистава “Слава Героям” (Копродукція Київського експериментального театру “Золоті ворота” та Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка).

Номінація “За краще виконання чоловічої ролі” — Богдан Бенюк, роль Річарда ІІІ у виставі “Річард ІІІ” (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка).

Номінація “За краще виконання жіночої ролі” — Христина Микитин, роль Елен у виставі “Мене прислав доктор Хоу” (Київський академічний театр юного глядача на Липках).

Номінація “За краще виконання чоловічої ролі другого плану” — Арсен Курбанов, ролі Коломана Зупана, Барона, Торговця з Вараздіна у виставі “Графиня Маріца” (Київський національний академічний театр оперети).

Номінація “За краще виконання жіночої ролі другого плану” — Шорена Шонія, роль Собаки у виставі “Двоє, не враховуючи собаки (Історія собаки)” (Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки).

Номінація “За краще пластичне вирішення вистави — Аніко Рехвіашвілі, балет “Снігова королева” (Національний академічний театр опери і балету України ім. Т. Г. Шевченка).

Номінація “За кращу сценографію” — Міроні Швелідзе, вистава “Річард ІІІ” (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка).

Номінація “За кращу музичну концепцію вистави” — Владислав Тененбаум, вистава “Вид з мосту” (Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки).

Номінація “За кращий режисерський дебют — Валерія Федотова, вистава “Ослик должен быть худым” (Київська академічна майстерня театрального мистецтва “Сузір’я”).

Номінація “За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва” — Биченко Нінель Антонівна — заслужений діяч мистецтв України, педагог.

Номінація “Спеціальна премія” — Творчому колективу “Дикий театр” (за енергійність мистецьких пошуків).

Премія у номінаціях “Подія року” та “За кращий акторський дебют” не присуджувалась.

Як повідомляв УНН, українці стали призерами міжнародного конкурсу Jazz World Photo 2017.

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