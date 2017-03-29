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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111777 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127120 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135832 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128117 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119769 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Лучших театральных деятелей столицы отметили премией "Киевская пектораль"

Лучших театральных деятелей столицы отметили премией "Киевская пектораль"

Киев  •  УНН

 • 11322 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В понедельник, 27 марта, в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоялась ХХV торжественная церемония вручения театральной премии "Киевская пектораль". Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Номинанты и лауреаты в основных 14-ти номинациях премии определяются на основании заключений экспертов, которых приглашает Оргкомитет по предложениям театров. Начиная с 2016 года к конкурсному просмотра спектаклей предоставляют предложения только профессиональные театры государственной и коммунальной формы собственности. По представлению этих театров экспертами было пересмотрено 49 спектаклей.

Лауреаты театральной премии “Киевская пектораль” по итогам 2016:

Номинация “За лучший драматический спектакль” — А. Островский “Без вины виноватые”, режиссер Виктор Гирич (Киевский академический театр юного зрителя на Липках).

Номинация “За лучший музыкальный спектакль” — И. Кальман “Графиня Марица”, режиссер Богдан Струтинский (Киевский национальный академический театр оперетты).

Номинация “За лучший детский спектакль” — “Мистер Р-р-р”, режиссер Михаил Яремчук (Экспериментальная мастерская “Театр марионеток”).

Номинация “За лучший камерный спектакль (спектакль малой сцены) — Н. Симчич” Мы, Майдан “, режиссер Ирина Клищевская (Киевский академический театр” Колесо “).

Номинация “За лучшую режиссерскую работу” — с Жирков, спектакль “Слава Героям” (копродукции Киевского экспериментального театра “Золотые ворота” и Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко).

Номинация “За лучшее исполнение мужской роли” — Богдан Бенюк, роль Ричарда III, в спектакле “Ричард III” (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко).

Номинация “За лучшее исполнение женской роли” — Кристина Никитин, роль Элен в спектакле “Меня прислал доктор Хоу” (Киевский академический театр юного зрителя на Липках).

Номинация “За лучшее исполнение мужской роли второго плана” — Арсен Курбанов, роли Коломана Зупана, Барона, Торговца с Вараздина в спектакле “Графиня Марица” (Киевский национальный академический театр оперетты).

Номинация “За лучшее исполнение женской роли второго плана” — Шорена Шония, роль Собаки в спектакле “Двое, не считая собаки (История собаки)” (Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинский).

Номинация “За лучшее пластическое решение спектакля — Анико Рехвиашвили, балет” Снежная королева “(Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко).

Номинация „За лучшую сценографию“ — Мирон Швелидзе, спектакль „Ричард III“ (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко).

Номинация „За лучшую музыкальную концепцию спектакля“ — Владислав Тененбаум, спектакль „Вид с моста“ (Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинский).

Номинация „За лучший режиссерский дебют — Валерия Федотова, спектакль“ Ослик должен быть худым „(Киевская академическая мастерская театрального искусства“ Созвездие ”).

Номинация “За весомый вклад в развитие театрального искусства” — Быченко Нинель Антоновна — заслуженный деятель искусств Украины, педагог.

Номинация “Специальная премия” — Творческому коллективу “Дикий театр” (по энергичность художественных поисков).

Премия в номинациях “Событие года” и “За лучший актерский дебют” не присуждалась.

Как сообщал УНН, украинцы стали призерами международного конкурса Jazz World Photo 2017.

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