Найкращі студенти НМУ ім. О.О.Богомольця будуть отримувати стипендії імені Ю.Спіженка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Ім’я Юрія Прокоповича Спіженка увійшло до списку видатних діячів медицини України, на честь яких для найкращих студентів медичних факультетів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця будуть встановлені іменні додаткові стипендії, передає УНН з посиланням на повідомлення МЦ "Клініка Спіженко"
Рішення про це було прийнято 3 лютого 2017 року на спільному засіданні Конференції трудового колективу і Вченої ради НМУ ім. О.О. Богомольця
Так, у МЦ відзначили, що як і раніше, день у день команда "Клініки Спіженко" продовжує справу Ю.Спіженка, докладаючи всіх зусиль для того, аби в Україні слово «рак» перестало звучати як вирок: пропагуючи профілактику та ранню діагностику онкологічних захворювань, впроваджуючи найсучасніші і високоефективні технології лікування та діагностики, розвиваючи співробітництво з відомими світовими онкологічними центрами за межами України, а також підтримуючи вітчизняну медичну науку.
"Внесок засновника «Клініки Спіженко», академіка, першого міністра охорони здоров’я незалежної України, Юрія Прокоповича Спіженка, у розвиток української медицини складно переоцінити. Та поміж його заслуг не тільки створення першого і єдиного на сьогодні інноваційного онкологічного центру в Україні, у якому для боротьби з патологічними захворюваннями використовується високоточна роботизована система КіберНіж, здатна лікувати пухлини без операції, розрізів і болі. Ще раніше, на зорі незалежності України Юрію Прокоповичу, як молодому міністру, довелось взяти на себе відповідальність за порятунок здоров’я та життів українців, що опинились у регіонах України, де згубний вплив радіації був найбільш високим", - повідомили у МЦ.
Нагадаємо, пропозиція щодо встановлення іменних стипендій для студентів університету надійшла від учасників Конференції студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, які підтримали пропозицію Студентського парламенту.
"Стипендії іменуються на честь відомих українських вчених, лікарів, академіків, професорів, історичних постатей, діяльність яких пов’язана з Національним медичним університетом. Стипендії призначатимуть кращим студентам факультетів. Отримання іменних стипендій заохочуватиме студентів до наполегливого навчання та підвищення компетентності", - повідомили у НМУ ім. О.О.Богомольця.