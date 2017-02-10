Лучшие студенты НМУ им. А.А. Богомольца будут получать стипендии имени Ю.Спиженко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Имя Юрия Прокоповича Спиженко вошло в список выдающихся деятелей медицины Украины, в честь которых для лучших студентов медицинских факультетов Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца будут установлены именные дополнительные стипендии, передает УНН со ссылкой на сообщение МЦ "Клиника Спиженко"
Решение об этом было принято 3 февраля 2017 года на совместном заседании Конференции трудового коллектива и Ученого совета НМУ им. А.А. Богомольца
Так, в МЦ отметили, что по-прежнему изо дня в день команда "Клиники Спиженко" продолжает дело Ю.Спиженко, прилагая все усилия для того, чтобы в Украине слово "рак" перестало звучать как приговор: пропагандируя профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний, внедряя самые современные и высокоэффективные технологии лечения и диагностики, развивая сотрудничество с известными мировыми онкологическими центрами за пределами Украины, а также поддерживая отечественную медицинскую науку.
"Вклад основателя "Клиники Спиженко", академика, первого министра здравоохранения независимой Украины, Юрия Прокоповича Спиженко, в развитие украинской медицины сложно переоценить. И среди его заслуг не только создание первого и единственного на сегодня инновационного онкологического центра в Украине, в котором для борьбы с патологическими заболеваниями используется высокоточная роботизированная система Кибернож, способная лечить опухоли без операции, разрезов и боли. Еще раньше, на заре независимости Украины Юрию Прокоповичу, как молодому министру, довелось взять на себя ответственность за спасение здоровья и жизней украинцев, оказавшихся в регионах Украины, где пагубное влияние радиации было наиболее высоким", - сообщили в МЦ.
Напомним, предложение об установлении именных стипендий для студентов университета поступило от участников Конференции студентов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, поддержавших предложение Студенческого парламента.
"Стипендии именуются в честь известных украинских ученых, врачей, академиков, профессоров, исторических фигур, деятельность которых связана с Национальным медицинским университетом. Стипендии будут назначать лучшим студентам факультетов. Получение именных стипендий будет поощрять студентов к упорной учебе и повышению компетентности", - сообщили в НМУ им. Богомольца.