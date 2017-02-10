Лучшие студенты НМУ им. А.А. Богомольца будут получать стипендии имени Ю.Спиженко

Решение об этом было принято 3 февраля 2017 года на совместном заседании Конференции трудового коллектива и Ученого совета НМУ им. А.А. Богомольца

Так, в МЦ отметили, что по-прежнему изо дня в день команда "Клиники Спиженко" продолжает дело Ю.Спиженко, прилагая все усилия для того, чтобы в Украине слово "рак" перестало звучать как приговор: пропагандируя профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний, внедряя самые современные и высокоэффективные технологии лечения и диагностики, развивая сотрудничество с известными мировыми онкологическими центрами за пределами Украины, а также поддерживая отечественную медицинскую науку.

"Вклад основателя "Клиники Спиженко", академика, первого министра здравоохранения независимой Украины, Юрия Прокоповича Спиженко, в развитие украинской медицины сложно переоценить. И среди его заслуг не только создание первого и единственного на сегодня инновационного онкологического центра в Украине, в котором для борьбы с патологическими заболеваниями используется высокоточная роботизированная система Кибернож, способная лечить опухоли без операции, разрезов и боли. Еще раньше, на заре независимости Украины Юрию Прокоповичу, как молодому министру, довелось взять на себя ответственность за спасение здоровья и жизней украинцев, оказавшихся в регионах Украины, где пагубное влияние радиации было наиболее высоким", - сообщили в МЦ.

Напомним, предложение об установлении именных стипендий для студентов университета поступило от участников Конференции студентов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, поддержавших предложение Студенческого парламента.

"Стипендии именуются в честь известных украинских ученых, врачей, академиков, профессоров, исторических фигур, деятельность которых связана с Национальным медицинским университетом. Стипендии будут назначать лучшим студентам факультетов. Получение именных стипендий будет поощрять студентов к упорной учебе и повышению компетентности", - сообщили в НМУ им. Богомольца.