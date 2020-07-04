Найгірший клуб АПЛ зазнав п'ятої поспіль поразки в чемпіонаті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Програма 33 туру Англійської Прем'єр-ліги відкрилася протистояння команд з нижньої частини турнірної таблиці – "Норвіч" приймав "Брайтон", передає кореспондент УНН.
Єдине взяття воріт пройшло на 25 хвилині. Муй прострілив низом до штрафного майданчику "Норвіча", де Леандро Троссард переправив ігровий снаряд до сітки воріт - 1:0 на користь "Брайтона".
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Примітно, що "Норвіч" зазнали п'ятої поразки поспіль. "Канарки" замикають турнірну таблицю із 21 балом і близькі до вильоту в Чемпіоншип.
Додамо, що "Брайтон" з 36 очками йде 15-м. Від зони вильоту клуб наразі відділяє 9 пунктів.