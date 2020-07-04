Наставник "Вест Хема": сподіваюся, Ярмоленко здобуде місце у стартовому складі

Шотландський фахівець відзначив завзяття в діях українця на тренуваннях.

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"Гадаю, ми зобов’язані мати на лаві для запасних гравців, які в змозі виходити й допомагати команді здобувати очки. Завзяття Ярмоленка на тренуваннях додає надії. Сподіваюся, він здобуде для себе місце у стартовому складі моєї команди", - розповів Мойєс.

Додамо, що матч "Ньюкасл" — "Вест Хем" розпочнеться 5 липня о 16:15 за київським часом.