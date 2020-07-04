Наставник "Вест Хэма": надеюсь, Ярмоленко получит место в стартовом составе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Накануне поединка 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Вест Хэм" полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде сыграет с "Ньюкаслом", наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес прокомментировал шансы на ближайшее будущее в его команде нашего футболиста, информирует УНН со ссылкой на сайт английского клуба.
Шотландский специалист отметил рвение в действиях украинца на тренировках.
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"Думаю, мы должны иметь на скамейке запасных игроков, которые в состоянии выходить и помогать команде добывать очки. Стремление Ярмоленко на тренировках обнадеживает. Надеюсь, он получит для себя место в стартовом составе моей команды", - рассказал Мойес.
Добавим, что матч "Ньюкасл" - "Вест Хэм" начнется 5 июля в 16:15 по киевскому времени.