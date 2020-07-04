Худший клуб АПЛ потерпел пятое поражение подряд в чемпионате
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Программа 33 тура Английской Премьер-лиги открылась противостояния команд из нижней части турнирной таблицы - "Норвич" принимал "Брайтон", передает корреспондент УНН.
Единственное взятие ворот прошло на 25 минуте. Муй прострелил низом в штрафную "Норвича", где Леандро Троссард переправил игровой снаряд в сетку ворот - 1:0 в пользу "Брайтона".
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Примечательно, что "Норвич" потерпели пятое поражение подряд. "Канарейки" замыкают турнирную таблицу с 21 баллом и близкие к вылету в Чемпионшип.
Добавим, что "Брайтон" с 36 очками идет 15-м. От зоны вылета клуб пока отделяет 9 пунктов.