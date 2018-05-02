Наєв заявив про рішучу налаштованість на боротьбу з контрабандою на Донбасі
Київ • УНН
КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Правоохоронні органи рішуче налаштовані на боротьбу з контрабандою на Донбасі. Про це заявив на прес-конференції командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.
"Важливим завданням ДПСУ сумісно з ДФС є унеможливити незаконний перетин товарів та послуг на або з тимчасово окупованих територій. Нині ми маємо інструменти і потужності для перешкоджання такого ганебного явища як контрабанда через лінії зіткнення. Це бізнес на крові людей", - наголосив він.
Наєв підкреслив, що правоохоронні органи рішуче налаштовані на те, щоб зупинити незаконні схеми і повністю виключити втягнення військових та працівників правоохоронних органів до незаконних схем перетину товарів.
Нанадаємо, Наєв анонсував зменшення перевірок на КПВВ.