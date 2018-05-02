Наев заявил о решительном настрое на борьбу с контрабандой на Донбассе
Киев • УНН
Краматорск-КИЕВ. 2 мая. УНН. Правоохранительные органы решительно настроены на борьбу с контрабандой на Донбассе. Об этом заявил на пресс-конференции командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев, передает корреспондент УНН.
"Важной задачей ГПСУ совместно с ГФС является невозможным незаконное пересечение товаров и услуг на или с временно оккупированных территорий. Сейчас у нас есть инструменты и мощности для предотвращения такого позорного явления как контрабанда через линию соприкосновения. Это бизнес на крови людей", - подчеркнул он.
Наев добавил, что правоохранительные органы решительно настроены на то, чтобы остановить незаконные схемы и полностью исключить вовлечение военных и сотрудников правоохранительных органов к незаконным схемам пересечения товаров.
Напомним, Наев анонсировал уменьшение проверок на КПВВ.