Наев заявил о решительном настрое на борьбу с контрабандой на Донбассе

"Важной задачей ГПСУ совместно с ГФС является невозможным незаконное пересечение товаров и услуг на или с временно оккупированных территорий. Сейчас у нас есть инструменты и мощности для предотвращения такого позорного явления как контрабанда через линию соприкосновения. Это бизнес на крови людей", - подчеркнул он.

Наев добавил, что правоохранительные органы решительно настроены на то, чтобы остановить незаконные схемы и полностью исключить вовлечение военных и сотрудников правоохранительных органов к незаконным схемам пересечения товаров.

Напомним, Наев анонсировал уменьшение проверок на КПВВ.