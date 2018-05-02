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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Наєв розповів, чим буде займатися СБУ в районі ООС на Донбасі

Київ • УНН

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КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Діяльність Служби безпеки України буде зосереджена на недопущенні здійснення терористичних актів в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це під час брифінгу заявив командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.

Наєв розповів, чим буде займатися СБУ в районі ООС на Донбасі

"Діяльність СБУ буде зосереджена на недопущенні здійснення терористичних актів в районі проведення операції, виявленні терористичних груп та інших заходах з охорони закону та інтересів держави", - повідомив Наєв.

Крім того, він додав, що співробітники СБУ за підтримки правоохоронних органів будуть займатися питанням правової реабілітації осіб, які були змушені співпрацювати з окупаційною владою, та притягненням до відповідальності тих бойовиків, які скоїли акти насильства або інші важкі злочини.

"Зрозуміло, що кожен з цих випадків буде розглядатись індивідуально. Для тих громадян, які брали участь у злочинах, вихід полягає через суд та вирок у відповідності до тяжкості скоєного злочину", - резюмував Наєв.

Нагадаємо, Наєв пояснив відмінність ООС від АТО.

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