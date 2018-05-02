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Наев рассказал, чем будет заниматься СБУ в районе ООС на Донбассе

Киев • УНН

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КРАМАТОРСК-КИЕВ. 2 мая. УНН. Деятельность Службы безопасности Украины будет сосредоточена на недопущении осуществления террористических актов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом во время брифинга заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев, передает корреспондент УНН.

Наев рассказал, чем будет заниматься СБУ в районе ООС на Донбассе

"Деятельность СБУ будет сосредоточена на недопущении осуществления террористических актов в районе проведения операции, выявлении террористических групп и других мероприятиях по охране закона и интересов государства", - сообщил Наев.

Кроме того, он добавил, что сотрудники СБУ при поддержке правоохранительных органов будут заниматься вопросом правовой реабилитации лиц, которые были вынуждены сотрудничать с оккупационными властями, и привлечением к ответственности тех боевиков, которые совершили акты насилия или другие тяжкие преступления.

"Понятно, что каждый из этих случаев будет рассматриваться индивидуально. Для тех граждан, которые участвовали в преступлениях, выход заключается через суд и приговор в соответствии с тяжестью совершенного преступления", - резюмировал Наев.

Напомним, Наев объяснил отличие ООС от АТО.

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