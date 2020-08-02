Наєв привітав військовослужбовців з Днем повітряних сил ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні, з нагоди 16-тої річниці Дня повітряних сил Збройних сил України, Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв привітав військовослужбовців із професійним святом, передає кореспондент УНН.
"Шановні бойові друзі - захисники повітряного простору України! Від імені Командування Об’єднаних сил Збройних Сил України та від себе особисто сердечно вітаю Вас із професійним святом - Днем Повітряних Сил України! Ви одними з перших стали на захист нашої Батьківщини у 2014 році, виконуючи бойові завдання з повітряної підтримки наземних військ, розвідки, авіаційного транспортування підрозділів та вантажів, а також евакуації поранених", - сказав Наєв.
Він зазначив, що численні приклади офіцерів Повітряних Сил, під час бойових дій на території Донецької та Луганської областей, свідчать про готовність віддати найдорожче — своє життя, заради збереження миру, спокою та життя наших співвітчизників.
За його словами, українські військові льотчики є справжнім прикладом героїзму та мужності, а їхня майстерність відома та визнана далеко за межами України.
Наєв висловив глибоку вдячність всім військовослужбовцям Повітряних сил ЗСУ за зразкове виконання військового обов’язку, а ветеранам військової авіації - за відданість справі та вагомий внесок у виховання молодого покоління.
"Хай тепло і затишок родинної оселі надійно захищають Вас від життєвих негараздів і випробувань, даруючи втіху та спокій. Людських радощів, земних гараздів, щастя і злагоди Вам і Вашим рідним. Слава Україні! Разом переможемо!", - наголосив Наєв.
Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 2 серпня, відзначають День Повітряних сил Збройних сил України.