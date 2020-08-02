Наев поздравил военнослужащих с Днем воздушных сил ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Сегодня, по случаю 16-й годовщины Дня воздушных сил Вооруженных сил Украины, Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев поздравил военнослужащих с профессиональным праздником, передает корреспондент УНН.
"Уважаемые боевые друзья - защитники воздушного пространства Украины! От имени командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и от себя лично сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем Воздушных Сил Украины! Вы одними из первых встали на защиту нашей Родины в 2014 году, выполняя боевые задачи по воздушной поддержке наземных войск, разведки, авиационного транспортировки подразделений и грузов, а также эвакуации раненых", - сказал Наев.
Он отметил, что многочисленные примеры офицеров Воздушных Сил, во время боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей, свидетельствуют о готовности отдать самое дорогое - свою жизнь, ради сохранения мира, спокойствия и жизни наших соотечественников.
По его словам, украинские военные летчики являются настоящим примером героизма и мужества, а их мастерство известно и признано далеко за пределами Украины.
Наев выразил глубокую благодарность всем военнослужащим Воздушных сил ВСУ за образцовое выполнение воинского долга, а ветеранам военной авиации - за преданность делу и весомый вклад в воспитание молодого поколения.
"Пусть тепло и уют семейного очага надежно защищают Вас от жизненных неурядиц и испытаний, даря радость и покой. Человеческих радостей, земных благ, счастья и согласия Вам и Вашим родным. Слава Украине! Вместе победим!", - подчеркнул Наев.
Напомним, что в Украине сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.