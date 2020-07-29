Наєв привітав спецпризначенців із Днем Сил спецоперацій ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв привітав спецпризначенців із професійним святом — Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, передає кореспондент УНН.
"Шановні бойові побратими – воїни-спецпризначенці! Від щирого серця вітаю Вас з професійним святом — Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України!", - сказав Наєв.
За його словами, сили спеціальних операцій – наймолодший окремий рід Збройних Сил, який за короткий термін став гордістю українського війська, а служба у ньому – великою честю.
"Ваш девіз "Йду на ви!" - яскраво підкреслює, що Сили спеціальних операцій поповнюються військовослужбовцями, що завжди напоготові дивитися в очі ворогу та цілеспрямовано досягати своєї мети", - наголосив Наєв.
Наєв зазначив, що особливих слів пошани заслуговують ветерани російсько-української війни, чий бойовий досвід сприяє вихованню воїнів-спецпризначенців сьогодення.
"Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров’я, витримки та сили духу. Добробуту та злагоди Вам та Вашим родинам. Слава Україні! Разом переможемо!", - наголосив Наєв.
Нагадаємо, Зеленський привітав воїнів-спецпризначенців із Днем Сил спецоперацій ЗСУ.