Наєв назвав пріоритет операції Об'єднаних сил на Донбасі
Київ • УНН
КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Головним пріоритетом операції Об’єданих сил є поновлення верховенств права на підконтрольній частині Донбасу. Про це заявив на прес-конференції командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.
“Головним пріоритетом ОС є поновлення верховенства права у районах, які контролюються українською владою”, — наголосив він.
Він зазначив, що ООС має низку особливостей, зокрема, вводиться поняття “району бойових дій” та “зони безпеки”.
“Тимчасовий особливий порядок, що там може діяти, включає певні тимчасові обмеження у свободі пересування, які вводяться з міркувань забезпечення безпеки громадян”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Наєв пояснив відмінність ООС від АТО.