Наев назвал приоритет операции Объединенных сил на Донбассе

"Главным приоритетом ОС является возобновление верховенства права в районах, контролируемых украинской властью", - подчеркнул он.

Он отметил, что ООС имеет ряд особенностей, в частности, вводится понятие "района боевых действий" и "зоны безопасности".

"Временный особый порядок, который там может действовать, включает определенные временные ограничения в свободе передвижения, которые вводятся из соображений обеспечения безопасности граждан", - отметил он.

Как сообщал УНН, Наев объяснил отличие ООС от АТО.