Наев назвал приоритет операции Объединенных сил на Донбассе
Киев • УНН
КРАМАТОРСК-КИЕВ. 2 мая. УНН. Главным приоритетом операции Обьеданих сил обновления верховенства права на подконтрольной части Донбасса. Об этом заявил на пресс-конференции командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев, передает корреспондент УНН.
"Главным приоритетом ОС является возобновление верховенства права в районах, контролируемых украинской властью", - подчеркнул он.
Он отметил, что ООС имеет ряд особенностей, в частности, вводится понятие "района боевых действий" и "зоны безопасности".
"Временный особый порядок, который там может действовать, включает определенные временные ограничения в свободе передвижения, которые вводятся из соображений обеспечения безопасности граждан", - отметил он.
Как сообщал УНН, Наев объяснил отличие ООС от АТО.