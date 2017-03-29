Найдовшу у світі морську печеру знайдено у Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Найдовшу у світі морську печеру знайшли дослідники у Новій Зеландії. Про це повідомляє УНН з посиланням на National Geographic.
Геолог Ніколас Барт, вивчаючи берегову лінію Нової Зеландії, знайшов комплекс з шести печер, які виявилися рекордно довгими за протяжністю.
Матайнака - саме таку назву має найдовша у світі печера завдожки 1,6 км. Знаходиться вона на острові Отаго та є на 70% довшою за більшість морських печер у світі.
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Всередині печери знаходиться багато формацій сталагмітів, що дадуть можливість дослідникам отримати дані про історію змін клімату.
За даними геолога Ніколаса Барта, печера Матайнака існує близько 80 тисяч років та стає глибшою з кожним роком.