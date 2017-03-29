Самая длинная в мире морская пещера найдена в Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Самую длинную в мире морскую пещеру нашли исследователи в Новой Зеландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на National Geographic.
Геолог Николас Барт, изучая береговую линию Новой Зеландии, нашел комплекс из шести пещер, которые оказались рекордно длинными по протяженности.
Матайнака - именно так называется самая длинная в мире пещера длинной 1,6 км. Находится она на острове Отаго и является на 70% длиннее большинства морских пещер в мире.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупнейший в мире след динозавра обнаружили в Австралии
Внутри пещеры находится множество формаций сталагмитов, которые дадут возможность исследователям получить данные об истории изменений климата.
По данным геолога Николаса Барта, пещера Матайнака существует около 80 тысяч лет и становится глубже с каждым годом.