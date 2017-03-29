Самая длинная в мире морская пещера найдена в Новой Зеландии

Геолог Николас Барт, изучая береговую линию Новой Зеландии, нашел комплекс из шести пещер, которые оказались рекордно длинными по протяженности.

Матайнака - именно так называется самая длинная в мире пещера длинной 1,6 км. Находится она на острове Отаго и является на 70% длиннее большинства морских пещер в мире.

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Внутри пещеры находится множество формаций сталагмитов, которые дадут возможность исследователям получить данные об истории изменений климата.

По данным геолога Николаса Барта, пещера Матайнака существует около 80 тысяч лет и становится глубже с каждым годом.