"Найдорожчий" футболіст "Тотенхема" незадоволений власною зарплатнею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Нападник лондонського “Тотенхема” та збірної Англії Гаррі Кейн залишився невдоволеним рівнем своєї заробітної плати та у зв’язку цим може покинути англійський клуб, повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
Заробітна плата Г.Кейна становить 60 тисяч фунтів на тиждень. Для прикладу, Мусса Сіссоко, котрий перейшов до “шпор” із “Ньюкаслу”, заробляє на 30 тисяч фунтів в тиждень більше.
Зазначається, у разі якщо керівництво “Тотенхему” не задовольнить побажання футболіста, нападник може покинути клуб. У послугах форварда збірної Англії зацікавлені “Челсі”, “Манчестер Юнайтед” і “Манчестер Сіті”.
Як повідомляв УНН, поєдинками в групах Е, F, G, H завершиться четвертий тур групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА.