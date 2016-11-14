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15 марта, 19:03 • 110112 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152327 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128814 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121983 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107810 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102981 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98807 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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"Самый дорогой" футболист "Тоттенхэма" недоволен собственной зарплатой

"Самый дорогой" футболист "Тоттенхэма" недоволен собственной зарплатой

Киев • УНН

 • 9811 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Нападающий лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Кейн остался недоволен уровнем своей заработной платы и в связи этим может покинуть английский клуб, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Заработная плата Г.Кейна составляет 60000 фунтов в неделю. Например, Сиссоко, который перешел в "шпор" с "Ньюкасла", зарабатывает на 30000 фунтов в неделю больше.

Отмечается, что в случае если руководство "Тотенхему" не удовлетворит пожелания футболиста, нападающий может покинуть клуб. В услугах форварда сборной Англии заинтересованы "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Как сообщал УНН, поединками в группах Е, F, G, H завершится четвертый тур группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

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