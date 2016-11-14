"Самый дорогой" футболист "Тоттенхэма" недоволен собственной зарплатой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Нападающий лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Кейн остался недоволен уровнем своей заработной платы и в связи этим может покинуть английский клуб, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
Заработная плата Г.Кейна составляет 60000 фунтов в неделю. Например, Сиссоко, который перешел в "шпор" с "Ньюкасла", зарабатывает на 30000 фунтов в неделю больше.
Отмечается, что в случае если руководство "Тотенхему" не удовлетворит пожелания футболиста, нападающий может покинуть клуб. В услугах форварда сборной Англии заинтересованы "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Как сообщал УНН, поединками в группах Е, F, G, H завершится четвертый тур группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА.