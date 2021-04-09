Найдорожчий футболіст світу втратив у вартості: відомі деталі

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Авторитетний портал "Transfermarkt" опублікував оновлену вартість гравців з чемпіонату Франції в якому виступають кілька найдорожчих футболістів світу, передає УНН.

Деталі

Найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбаппе із "ПСЖ" втратив в ціні. Наразі вартість француза впала із 180 млн. євро до 160-ти. Попри це Мбаппе продовжує втримувати пальму першості серед найдорожчих гравців на планеті. Свого часу його вартість складала 200 млн. євро.

Партнер Мбаппе по "ПСЖ" – Неймар, також опинився серед гравців у яких впала трансферна вартість (із 128 до 110 млн.). Відтак він опустився на п'яте місце в рейтингу найдорожчих футболістів, пропустивши вперед Гаррі Кейна (120), Ерлінга Холланда (110) та Мохамеда Салаха (110).

Найбільше зріс в ціні у чемпіонаті Франції півзахисник Орельєн Тчуамені. 21-річний гравець "Монако" додав у ціні одразу 9 млн. євро, і тепер оцінюється у 25.

Доповнення

За 37 матчів в цьому сезоні за "ПСЖ" Мбаппе забив 30 голів та віддав 9 гольових передач. Він відзначився хет-триком проти "Барселони" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і дублем в зустрічі 1/4 фіналу проти "Баварії".

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