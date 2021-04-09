Самый дорогой футболист мира потерял в стоимости: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Авторитетный портал "Transfermarkt" опубликовал обновленную стоимость игроков из чемпионата Франции в котором выступают несколько самых дорогих футболистов мира, передает УНН.
Детали
Самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе с "ПСЖ" потерял в цене. Сейчас стоимость француза упала с 180 млн евро до 160-ти. Несмотря на это Мбаппе продолжает удерживать пальму первенства среди самых дорогих игроков на планете. В свое время его стоимость составляла 200 млн евро.
Партнер Мбаппе по "ПСЖ" - Неймар, также оказался среди игроков в которых упала трансферная стоимость (с 128 до 110 млн.). Затем он опустился на пятое место в рейтинге самых дорогих футболистов, пропустив вперед Гарри Кейна (120), Эрлинга Холланда (110) и Мохаммеда Салаха (110).
Больше всего вырос в цене в чемпионате Франции полузащитник Орельен Тчуамени. 21-летний игрок "Монако" прибавил в цене сразу 9 млн евро, и теперь оценивается в 25.
Дополнение
За 37 матчей в этом сезоне за "ПСЖ" Мбаппе забил 30 голов и отдал 9 голевых передач. Он отметился хет-триком против "Барселоны" в 1/8 финала Лиги чемпионов и дублем во встрече 1/4 финала против "Баварии".