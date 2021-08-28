Найдорожчий футболіст "Реалу" підписав нову угоду із клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Прес-служба мадридського "Реала" повідомила про заключення нової угоди із півзахисником Каземіро, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Реалу".
Деталі
Термін нової угоди з 29-річним бразильцем розрахований до літа 2025 року.
Попередньої кампанії бразилець зумів відзначитися 7-ма голами і 6 гольовими передачами в 46 матчах за "Реал" у всіх змаганнях.
Примітно, що трансферна вартість гравця за даними Transfermarkt сягає 70 млн. євро – найдорожчий футболіст "галактікос", а також входить до топ-40 гравців світу.
Довідка
Каземіро – чотириразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА, чемпіон світу і Південної Америки в складі молодіжної збірної Бразилії, учасник чотирьох розіграшів Кубка Америки і чемпіонату світу 2018 року в складі національної збірної.