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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 102390 просмотра

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2 марта, 18:35 • 150334 просмотра

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2 марта, 17:42 • 124101 просмотра

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Самый дорогой футболист "Реала" подписал новое соглашение с клубом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила о заключении нового соглашения с полузащитником Каземиро, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Реала".

Детали

Срок нового соглашения с 29-летним бразильцем рассчитан до лета 2025 года.

Предыдущей кампании бразилец сумел отличиться 7-ю голами и 6 голевыми передачами в 46 матчах за “Реал” во всех соревнованиях.

Примечательно, что трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt достигает 70 млн. Евро — самый дорогой футболист “галактикос”, а также входит в топ-40 игроков мира.

Справка

Каземиро — четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, чемпион мира и Южной Америки в составе молодежной сборной Бразилии, участник четырех розыгрышей Кубка Америки и чемпионата мира 2018 года в составе национальной сборной.

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