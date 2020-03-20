Найдорожчі футбольні клуби світу: колективи Зінченка і Ярмоленка в топ-30, "Шахтар" в топ-100
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Портал спеціалізований на вартості футболістів - Transfermarkt, оприлюднив оновлені дані стосовно 100 найдорожчих клубів світу, передає УНН з посиланням на сайт ресурсу.
Єдиний представник від України донецький "Шахтар" обійняв 69-й рядок – 150,6 млн. євро, розмістившись за італійською "Пармою" (151,1) та німецьким "Майнцом" (147,9).
Очолює рейтинг англійський "Манчестер Сіті" (1,27 млрд), за який виступає наш Олександр Зінченко. У першу п'ятірку також увійшли: "Ліверпуль" (1,19 млрд), "Реал" (1,08 млрд), "Барселона" (1,06 млрд) і "ПСЖ" (1,02 млрд).
Відзначимо, що "Вест Хем" Андрія Ярмоленка (351,75) посідає в рейтингу 28 сходинку, "Аталанта" Руслана Маліновського (331,6) – 31-ше.
Примітно, що найбільшу чисельність клубів має Англія – 23 команди, Італія – 17, Німеччина – 15, Іспанія – 14, Франція – 9.
Додамо також, неєвропейських клубів в топ-100 лише п'ять. Найдорожчий "Фламенго" з Бразилії – 67 рядок.