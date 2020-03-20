Самые дорогие футбольные клубы мира: коллективы Зинченко и Ярмоленко в топ-30, "Шахтер" в топ-100
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Портал специализированный на стоимости футболистов - Transfermarkt, обнародовал обновленные данные о 100 самых дорогих клубах мира, передает УНН со ссылкой на сайт ресурса.
Единственный представитель от Украины донецкий "Шахтер" занял 69-ю строчку - 150,6 млн евро, разместившись за итальянской "Пармой" (151,1) и немецким "Майнцем" (147,9).
Возглавляет рейтинг английский "Манчестер Сити" (1,27 млрд), за который выступает наш Александр Зинченко. В первую пятерку также вошли: "Ливерпуль" (1,19 млрд), "Реал" (1,08 млрд), "Барселона" (1,06 млрд) и "ПСЖ" (1,02 млрд).
Отметим, что "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко (351,75) занимает в рейтинге 28 место, "Аталанта" Руслана Малиновского (331,6) - 31-е.
Примечательно, что наибольшую численность клубов имеет Англия - 23 команды, Италия - 17, Германия - 15, Испания - 14, Франция - 9.
Добавим также, неевропейских клубов в топ-100 только пять. Самый дорогой "Фламенго" из Бразилии - 67 строчка.