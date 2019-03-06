Найдавніший набір для татуювань було зроблено з кісток людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Найдавніший у світі повний набір для татуювання, створений 2700 років тому і знайдений в Тонга, містить інструменти з кісток людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Вчені підтвердили, що було виявлено найстаріший в світі набір для татуювань, в який входять інструменти з людських кісток.
Численні гребені для татуювань, схожі на інструменти деяких сучасних татувальників, були знайдені в Тонга, в південній частині Тихого океану.
Набір датований 700 роком до н.е. і переносить розквіт людських татуювань на початок полінезійської культури.
Це може допомогти відповісти на питання про те, чи було татуювання занесене з інших культур або було родом з Океанії.
Дослідження, очолюване Університетом Гріффіта в Австралії, було першим, яке "ретельно" вивчило і датувало набір з використанням радіовуглецевих методів.
Всі чотири інструменти для татуювання зроблені з кістки - два від великої морської птиці і два від великих ссавців.
Професор Джеффрі Кларк зі Школи культури, історії та мови Австралійського національного університету, який працював над проектом, повідомив: "Оскільки в той час на острові не було інших ссавців такого розміру, і відомо, що людська кістка була кращим матеріалом для виготовлення гребінців для татуювання, ми вважаємо, що вони, швидше за все, зроблені з людської кістки".
Нагадаємо, британський музей оголосив, що дослідники виявили мумії з найбільш ранніми художніми татуюваннями в світі.