Самый древний набор для татуировок был сделан из костей человека

Ученые подтвердили, что был обнаружен самый старый в мире набор для татуировок, в который входят инструменты из человеческих костей.

Многочисленные гребни для татуировок, похожие на инструменты некоторых современных татуировщиков, были найдены в Тонга, в южной части Тихого океана.

Набор датирован 700 годом до н.э. и переносит расцвет человеческих татуировок на начало полинезийской культуры.

Это может помочь ответить на вопрос о том, была ли татуировка привнесена из других культур или была родом из Океании.

Исследование, возглавляемое Университетом Гриффита в Австралии, было первым, которое "тщательно" изучило и датировало набор с использованием радиоуглеродных методов.

Все четыре инструмента для татуировки сделаны из кости - два от большой морской птицы и два от крупных млекопитающих.

Профессор Джеффри Кларк из Школы культуры, истории и языка Австралийского национального университета, который работал над проектом, сказал: "Поскольку в то время на острове не было других млекопитающих такого размера, и известно, что человеческая кость была предпочтительным материалом для изготовления расчесок для татуировки, мы считаем, что они, скорее всего, сделаны из человеческой кости".

Напомним, британский музей объявил, что исследователи обнаружили мумии с самыми ранними художественными татуировками в мире.