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Найчастіше в поїздах пасажири забувають телефони, парасолі та одяг

Київ • УНН

 • 7438 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Найчастіше в поїздах пасажири забувають телефони, парасолі та одяг. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці". 

"По свої забуті чи загублені речі в поїзді на шляху прямування пасажири можуть звернутися на кінцеву станцію прибуття. Зберігаються речі там не більше 30 днів, тому за цей час треба встигнути повернути свою забуту річ. Серед забутого в поїздах зазвичай найбільше телефонів, парасолей та одягу", - повідомили у прес-службі. 

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Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" планує підняти вартість квитків на 25%

Нагадаємо, поїзд "чотирьох столиць" змінить графік.

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