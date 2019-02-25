Найчастіше в поїздах пасажири забувають телефони, парасолі та одяг
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Найчастіше в поїздах пасажири забувають телефони, парасолі та одяг. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
"По свої забуті чи загублені речі в поїзді на шляху прямування пасажири можуть звернутися на кінцеву станцію прибуття. Зберігаються речі там не більше 30 днів, тому за цей час треба встигнути повернути свою забуту річ. Серед забутого в поїздах зазвичай найбільше телефонів, парасолей та одягу", - повідомили у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" планує підняти вартість квитків на 25%.
Нагадаємо, поїзд "чотирьох столиць" змінить графік.