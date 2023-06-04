Найчастіше системою «Шлях» зловживають ФОПи: внесення до системи коштує до 7 тисяч доларів

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«Проведений прикордонною службою аналіз виїзду водіїв транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень, вказує на деякі правопорушення. Зокрема, 1,5% осіб, які виїжджали з України у січні-лютому цього року по системі «Шлях», вчасно не повернулися в країну у визначений термін 60 діб, що встановлений Правилами перетину кордону для такої категорії осіб», - повідомили у ДПСУ.

Такий характер правопорушень спостерігається у перевізників майже зі всіх регіонів України, але найбільше - з Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Львівської областей.

«При цьому більшість зловживань відмічаються з боку ФОПів, яким як і великим підприємствам-перевізникам надана можливість внесення осіб до системи «Шлях». Великі підприємства більше піклуються про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями і за грошову винагороду, орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів США, пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи. В окремих випадках створюється нове підприємство для здійснення протиправної діяльності», - додають у службі.

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Держприкордонслужба повідомляє, що посилила заходи, спрямовані на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, які внесені до системи «Шлях».

«Як результат, більш як 4,3 тис. особам з початку року було відмовлено у виїзді за межі України, які слідували як водії суб’єктів господарювання. Також у поточному році прикордонне відомство України направило 100 листів-інформувань до Укртрансбезпеки щодо виявлених правопорушень ліцензіатами, які вносили до системи «Шлях» інформацію про водіїв, які виїхали за межі України та у визначені законодавством терміни, 60 діб, не повернулися в Україну. Загалом від початку дії системи «Шлях» вже 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи», - повідомляють прикордонники.

У ДПСУ додали, що на цей час триває документування вказаної злочинної діяльності в рамках більш як 60 кримінальних проваджень за ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Окрім цього, про підозру у вчиненні злочину повідомлено 126 особам і засуджено 4 особи.