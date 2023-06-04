Чаще всего системой "Шлях" злоупотребляют ФЛП: внесение в систему стоит до 7 тысяч долларов

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«Проведенный пограничной службой анализ выезда водителей транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам, указывает на некоторые правонарушения. В частности, 1,5% лиц, выезжавших из Украины в январе-феврале этого года по системе «Шлях», вовремя не вернулись в страну в определенный срок 60 суток, установленный Правилами пересечения границы для такой категории лиц», - сообщили в ГПСУ.

Такой характер правонарушений наблюдается у перевозчиков почти из всех регионов Украины, но больше всего - из Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областей.

«При этом большинство злоупотреблений отмечаются со стороны ФЛП, которым как и крупным предприятиям-перевозчикам предоставлена возможность внесения лиц в систему «Шлях». Крупные предприятия больше заботятся о своей репутации, зато отдельные ФЛП злоупотребляют предоставленными возможностями и за денежное вознаграждение, ориентировочно от 3 до 7 тыс. долларов США, предлагают свои услуги по внесению данных о лицах в систему. В отдельных случаях создается новое предприятие для осуществления противоправной деятельности», - добавляют в службе.

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Госпогранслужба сообщает, что усилила меры, направленные на установление законных оснований для пересечения государственной границы лицами, которые внесены в систему «Шлях».

«Как результат, более 4,3 тыс. лицам с начала года было отказано в выезде за пределы Украины, которые следовали как водители субъектов хозяйствования. Также в текущем году пограничное ведомство Украины направило 100 писем-информирований в Укртрансбезопасность по выявленным правонарушениям лицензиатами, которые вносили в систему «Шлях» информацию о водителях, которые выехали за пределы Украины и в определенные законодательством сроки, 60 суток, не вернулись в Украину. Всего с начала действия системы «Шлях» уже 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе», - сообщают пограничники.

В ГПСУ добавили, что в настоящее время продолжается документирование указанной преступной деятельности в рамках более 60 уголовных производств по ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Кроме этого, о подозрении в совершении преступления сообщено 126 лицам и осуждены 4 человека.