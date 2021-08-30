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Найбрудніша тварина на землі: чому мусульмани не їдять свинину

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Мусульмани не їдять свинину, керуючись релігійними і етичними принципами. Про це розповіли співробітники Єзуїтського університету, передає УНН.

Деталі

Вони переконані, що свиня є однією з найбрудніших, нечистих тварин на землі.

"Свині живуть у гної, фекаліях і бруді. Це кращий сміттяр, створений Всевишнім", - йдеться в повідомленні.

Більш того, споживання свинини може викликати цілу низку захворювань і проблем зі здоров'ям.

"Свинина не має ніякої харчової цінності. Вона містить надлишок жиру і холестерину. Споживання свинини забиває судини, що в слідстві призводить до таких серцевих захворювань, як гіпертонія та інфаркт міокарда.

Також свинина містить стьожкових черв'яків. Вони ховаються в кишечнику, а їх яйцеклітини, тобто яйця, можуть потрапити в кровотік і досягати майже всіх органів тіла. Попадання в мозок може викликати втрату пам'яті. Попадання в серце може викликати серцевий напад, а потрапляння в око - до сліпоти. Вони можуть пошкодити практично всі органи тіла", - йдеться в повідомленні.

Споживання свинини - це гріх, зазначений в Корані, нагадали фахівці.

"Коран забороняє вживання свинини не менше ніж в чотирьох різних віршах", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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