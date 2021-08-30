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Самое грязное животное на земле: почему мусульмане не едят свинину

Самое грязное животное на земле: почему мусульмане не едят свинину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Мусульмане не едят свинину, руководясь религиозными и этическими принципами. Об этом рассказали сотрудники Иезуитского университета, передает УНН.

Детали

Они убеждены, что свинья является одним из самых грязных, нечистых животных на земле.

"Свиньи живут в навозе, фекалиях и грязи. Это лучший мусорщик, созданный Всевышним", - говорится в сообщении.

Более того, потребление свинины может вызвать целый ряд заболеваний и проблем со здоровьем.

"Свинина не имеет никакой пищевой ценности. Она содержит избыток жира и холестерина. Потребление свинины забивает сосуды, что в следствии приводит к таким сердечным заболеваниям, как гипертония и инфаркт миокарда.

Также свинина содержит ленточных червей. Он укрывается в кишечнике, а его яйцеклетки, т.е. яйца, могут попасть в кровоток и достигать почти всех органов тела. Попадание в мозг может вызвать потерю памяти. Попадание в сердце может вызвать сердечный приступ, а попадание в глаз - к слепоте. Он может повредить практически все органы тела", - говорится в сообщении.

Потребление свинины - это грех, отмеченный в Коране, напомнили специалисты.

"Коран запрещает употребление свинины не менее чем в четырех различных стихах", - говорится в сообщении.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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