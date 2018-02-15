Найближчими днями в зоні АТО можуть відбутися збройні провокації з боку бойовиків – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Найближчими днями в зоні проведення антитерористичної операції можуть відбутися збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ, які можуть здійснювати підрозділи так званої 5-ї окремої мотострілецької бригади в районі населених пунктів Докучаївськ та Новотроїцьке. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Під обстріли можуть потрапити, як це вже було неодноразово, житлові будинки, об’єкти інфраструктури, лінії електропередач, водо- та газопроводи, що розташовані по обидва боки лінії розмежування", йдеться у повідомленні.
Обстріли фіксуватимуться російськими ЗМІ для створення фейкових фото і відео матеріалів з наступними звинуваченнями та дезінформуванням світової спільноти і представників ОБСЄ щодо недотримання підрозділами сил АТО режиму припинення вогню.
Ймовірно, провокації пов’язані із проведенням, в межах Мюнхенської конференції, 16-18 лютого зустрічі «Нормандської четвірки», під час якої, зокрема,розглядатиметься питання розміщення миротворчого контингенту ООН на Донбасі.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює режим контролю за населенням окупованих територій Донбасу.