В ближайшие дни в зоне АТО могут произойти вооруженные провокации со стороны боевиков - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В ближайшие дни в зоне проведения антитеррористической операции могут произойти вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, которые могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
“Под обстрелы могут попасть, как это уже было неоднократно, жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения”, — говорится в сообщении.
Обстрелы будут фиксироваться российскими СМИ для создания фейковых фото и видео материалов со следующими обвинениями и дезинформированием мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня.
Вероятно, провокации связанные с проведением в пределах Мюнхенской конференции, 16-18 февраля встречи “Нормандской четверки”, во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе.
Напомним, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование усиливает режим контроля за населением оккупированных территорий Донбасса.