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Найближчим часом основні бойові події будуть у районі Сіверськ-Слов'янськ-Бахмут - військовий експерт

Найближчим часом основні бойові події будуть у районі Сіверськ-Слов'янськ-Бахмут - військовий експерт

Київ • УНН

 • 391127 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Найближчим часом основні бойові події будуть відбуватися у районі Сіверськ-Слов'янськ-Бахмут, там ворог зосереджує свої основні сили. Таким чином росіяни намагатимуться поступово захоплювати Донецьку область, змушуючи наших військових залишити територію. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Цитата

«Росіяни продовжують підготовку до масованих штурмів у районі Слов’янськ-Краматорськ одночасно з тиском на Бахмут і Сіверськ. Будуть вирівнювати ту дугу і продовжувати захоплення. Пробували просунутися трохи південніше, але невдало. Тобто в найближчій перспективі, коли вони підготуються, основні події будуть відбуватися в трикутнику Сіверськ-Слов'янськ-Бахмут. Зараз поки нащупують наші позиції.

Про наступ із Вугледару поки не можуть розраховувати, недостатньо сил, адже основні сили зосереджені в районі Сіверськ-Слов'янськ-Бахмут, і, виконавши це завдання, вони вже будуть переходити на наступні напрямки, щоб поступово примусити нас залишити Донецьку область.

А Слов'янськ, Краматорськ і Бахмут – це вузлові центри Донецької області, які не знаходяться під їхнім контролем, тому намагаються просунутися саме там. Із захопленням цього трикутника росіяни зможуть доповісти про виконання наступного етапу поставлених завдань», – повідомив Грабський.

Деталі

Окрім того, відбувається зосередження угрупувань у районі Харкова. Проте, за словами експерта, там немає необхідної кількості військ, щоб захопити сам Харків. Тож росіяни намагаються наблизитися до міста і піддавати його масованому обстрілу з артилерійських систем, щоб повністю знищити.

«Йде маневрування в районі Херсона. Вони перейшли до оборони, маневрують, перекидають частину підрозділів із Запоріжжя та Криму, намагаючись утримати наші війська. Укріплення побудовані, вони готуються. Але поки ми не можемо перейти у широкомасштабний наступ, адже їх настільки багато, що це безумство. Не можна наступати на противника, який переважає в силі», – зазначив експерт.

Нагадаємо

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що найбільш небезпечними напрямками на Донеччині залишаються Слов'янський та Бахмутський.

Тим часом у Херсонській області звільнено від російських окупантів уже 44 населених пункти.

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